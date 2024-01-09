В эти новогодние каникулы на Урале стало меньше убийств и больше мошенничеств

В прошедшие каникулы в Свердловской области было совершено больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обусловлен прежде всего увеличением числа случаев телефонного мошенничества. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

По его словам, всего в праздничные дни было совершено 746 преступлений, тогда как год назад – 643. Произошли изменения в структуре преступности. На 10% снизилось число убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью. При этом стало больше телефонных мошенников. Только за новогодние каникулы аферисты лишили крупных сумм денег более 40 свердловчан. Число административных правонарушений по сравнению с прошлыми новогодними каникулами снизилось. За распитие алкоголя в общественных местах были задержаны 550 человек, за мелкое хулиганство – 293, нахождение в общественном месте в нетрезвом виде – 193 человека.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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