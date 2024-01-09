российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 января 2024, 16:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Смертельное ДТП возле Белоярского: погиб водитель

В Свердловской области в автокатастрофе погиб водитель. Инцидент произошел на 15-м км обхода п. Белоярский.

Как сообщили в региональном ГИБДД, водитель «газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, водитель «газели» доставлен в больницу с переломом ноги.

Госавтоинспекторы рекомендуют отказаться от опасных маневров и выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,