Смертельное ДТП возле Белоярского: погиб водитель

В Свердловской области в автокатастрофе погиб водитель. Инцидент произошел на 15-м км обхода п. Белоярский.

Как сообщили в региональном ГИБДД, водитель «газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, водитель «газели» доставлен в больницу с переломом ноги.

Госавтоинспекторы рекомендуют отказаться от опасных маневров и выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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