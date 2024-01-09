Между Екатеринбургом и Карпинском начала ходить электричка

Между Екатеринбургом и Карпинском запущено регулярное железнодорожное сообщение.
Как сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании, электрички будут курсировать по пятницам и воскресеньям из Екатеринбурга, по субботам и понедельникам из Карпинска.
Поезд № 7079 Екатеринбург – Карпинск будет отправляться в 17:28 (здесь и далее время местное), прибывать в 00:20. Поезд № 7080 сообщением Карпинск – Екатеринбург будет отправляться в 02:02, прибывать в 09:03. Время в пути составит около 7 часов.
Поезд будет останавливаться на станциях Красный Железняк, Серов, Дровяное, Лобва, Ляля, Верхотурье, Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск.
Стоимость проезда по маршруту Екатеринбург – Карпинск по полному тарифу составляет 1033 рубля, действуют все виды льгот, установленных для проезда пригородным железнодорожным транспортом.
Билеты продаются с указанием мест. Приобрести их можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК. Продажа открывается за 10 дней до даты поездки.
Карпинск, Елена Владимирова
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