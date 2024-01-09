В Богдановиче 68-летний водитель спровоцировал аварию, повернув не туда (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства массового ДТП в Богдановиче. Авария случилась сегодня около 13 часов на улице Пионерской.

По данным Госавтоинспекции, 68-летний водитель «газели» повернул налево в месте, где это было запрещено. Причем мужчина совершил маневр перед близко идущим грузовиком «Мерседес», создав помеху на встречной полосе. Произошло столкновение, после которого «газель» отбросило на попутный автомобиль «Ивеко». В результате водитель «газели» получил тяжелые травмы. С места аварии его на скорой помощи доставили в приемный покой больницы Богдановича, а затем госпитализировали в хирургическое отделение.

«Госавтоинспекция призывает водителей при совершении маневров быть предельно внимательными, не совершать опасные перестроения, повороты в запрещенных для этого местах и перед близко идущим транспортом, внимательно следить за дорожными знаками. Кроме того необходимо учитывать, что в зимний период коэффициент сцепления колес автомобиля с проезжей частью значительно снижен, в связи с чем процесс поворота занимает больше времени, чем на сухом асфальте», – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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