Как стать кофейным гуру в России. История предпринимателя из Екатеринбурга

Индустрия кофе в России зародилась всего 20 лет назад, но уже сегодня кофейню можно встретить на каждом шагу, а спешелти-культура (употребление кофе специальной обжарки из зерна высшего сорта без дефектов) стремительно развивается. В Екатеринбурге работает компания по производству свежеобжаренного кофе, которая смогла заменить ушедшие иностранные бренды. Ее основатель Денис Мансуров изучал нюансы кофейного дела более семи лет, а сейчас смог наладить экспорт продукции в страны СНГ и даже Арабские Эмираты.

Идея открыть бизнес по производству свежеобжаренного кофе пришла к Денису в 2016 году, тогда же он основал компанию Ingresso.Coffee. Купив ростер в Португалии, он начал учиться обжаривать кофейные зерна и через год продал первые 5 килограммов. Сегодня компания производит 15 тонн продукции в месяц. На предприятии трудятся 26 человек, которые не только знают все о кофе, но и учат его готовить.

«Я работал управляющим в ресторанном бизнесе. Побывав на кофейном производстве в Москве, узнал, насколько это сложный продукт. Начал изучать, и меня затянуло. В Екатеринбурге тогда только одна компания занималась обжаркой. Ниша была свободна. На старте вложил около 2 миллионов рублей. Год разбирался в нюансах. Сначала не получалось – продавал кофе как технический. Когда научился, возникла другая проблема – наладить сбыт. Ходил по кофейням, предлагал свои услуги – никто не хотел с нами работать, все ориентировались на европейские бренды. Уже думал все бросить, но возникла идея предложить одной кофейне свое зерно бесплатно, поставил дополнительную кофемолку и попросил продавать кофе на 50 рублей дороже, чтобы привлечь к нему внимание покупателей. Это сработало – мой кофе начал продаваться, и кофейня стала постоянным партнером. Бизнес пошел в гору, появились другие заказчики. За четыре года вышел на окупаемость, начал экспортировать в Европу и США», – рассказал Денис Мансуров.

Из-за санкций поставки кофе на Запад пришлось сократить, но компания отыграла потери на внутреннем рынке после ухода некоторых брендов. «Сейчас порядка 70% – это локальные продажи предприятиям сферы HoReCa Екатеринбурга, Перми, Челябинска, в ретейле нас мало, но мы туда и не стремимся – через сайт продаем в розницу. Около 20-25% поставляем в страны СНГ и порядка 5% отправляем в ОАЭ», – продолжает владелец компании.

Расширять географию поставок помогает государство. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства консультирует по участию в тендерах – так кофе екатеринбургской обжарки появился в госучреждениях и социальных объектах. Через Российский экспортный центр предпринимателю удалось увеличить продажи в Казахстан и заключить контракты с ОАЭ. Денис Мансуров планирует расширить производство – построить новый цех и продавать 600 тонн кофе в год (сейчас его годовой объем составляет 180 тонн). Его цель – выйти на рынки Индии, Вьетнама, Саудовской Аравии и другие страны с развивающейся кофейной культурой.

Зеленый кофе доставляется на Урал напрямую с ферм через импортеров и кофейных трейдеров. Денис рассказал, что в первый год работал с одним сортом из Бразилии, а сейчас в Екатеринбург привозят более 20 сортов.

В прошлом году предприниматель столкнулся с проблемами: транспортные компании отказывались от перевозки грузов в России, снизился объем урожая из Бразилии и Колумбии. К тому же тревожила инфляция.

«Мы сохранили связи с иностранными партнерами, поэтому у нас остался запас зеленого кофе по рыночной цене. Конечно, задержки были, потому что импортеры и сами фермеры, решающие, куда продавать свой кофе, сначала жертвовали частью прибыли, однако позже возвращали ее, потому что вести бизнес с Россией выгодно. Ситуация быстро вернулась в прежнее русло. Удорожание кофе связано с долларовыми качелями. Мы покупаем кофе большими партиями в долларах по текущему курсу, у нас длинные предоплаченные контракты», – рассказал Денис.

Сейчас в России работает уже свыше 100 производств по обжарке кофе. Чтобы выиграть у конкурентов, нужно быть лучшим в своем деле. По словам Дениса, в 2018-2019 годах на мировых чемпионатах российские обжарщики занимали первые места. К каждому сорту кофе требуется свой подход: нужно регулировать мощность горелки, время обжарки, скорость вращения барабана в ростере, подачу воздуха. Минимальные отклонения – в 2-3 градуса или 10 секунд дадут изменения во вкусе. Даже время года влияет на процесс обжарки кофейных зерен – мощность горелки зимой и летом различаются.

На вкус кофе также влияет помол, который надо подбирать под сорт и способ приготовления напитка. Например, крупный помол дает водянистый вкус, мелкий – плотный насыщенный, если варить кофе в турке. «Большинство россиян по-прежнему пьют кофейные напитки с молоком – капучино, латте, раф, флэт уайт, в том числе с использованием альтернативного молока. Но мы стали меньше добавлять сахара. Раньше это делали, чтобы нейтрализовать горечь. Сейчас наши обжарщики и кофейни научились жарить и готовить кофе лучше. Теперь мы пьем капучино без сахара, потому что он вкусный. Растет потребление черного кофе без молока – эспрессо, фильтр-кофе», – отметил Денис Мансуров.

Подробности – в видео на нашем канале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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