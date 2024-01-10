Число официально зарегистрированных случаев ОРВИ снизилось в два раза, но стало больше гриппа

За первую неделю 2024 года число случаев ОРВИ, зарегистрированных официально, снизилось в два раза. В Свердловской области с 1 по 8 января в больницы обратились чуть более 20 тысяч человек.

«Это ниже уровня предыдущей недели на 48,8%. В структуре заболеваемости 44,3% составляют дети», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В рамках мониторинга за возбудителями заболеваний в лабораториях обследовали 306 человек. Чаще всего выделяются вирусы гриппа, коронавирус, парагриппа, риновирусы, РС-вирусы и другие ОРВИ.

Наибольший уровень заболеваемости был в Ревде, Дегтярске, Бисерти. В Екатеринбурге за наделю зарегистрировали 12,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, что на 43% ниже прошлой недели.

Добавим, что после выхода детей с каникул традиционно наблюдается взрывной рост заболеваемости. Поэтому эпидемиологи советуют соблюдать меры профилактики. При любых признаках болезни нужно оставаться дома и обращаться к врачу. В общественных местах стоит соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Чаще мыть руки и не прикасаться к лицу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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