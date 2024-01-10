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Среда, 10 января 2024, 09:22 мск

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Гражданину Таджикистана не дали вывезти из России 2,5 млн рублей

Кольцовские таможенники фиксируют рост числа попыток незаконно вывезти из страны крупные суммы денег наличными. Только за последние недели за границу чуть не переправили 6 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, рекордсменом стал гражданин Таджикистана, который пытался увезти в Худжанд 2,5 млн рублей.

Ему позволили взять с собой разрешенную для вывоза без декларирования сумму – 1 млн рублей, а еще 1,5 млн остались на хранении до решения суда. Теперь пассажиру грозит штраф от 750 тысяч до 3 млн рублей.

«Пересечь таможенную границу без декларирования наличных можно при наличии суммы, не превышающей 10 тысяч долларов. Причем речь идет о любой валюте в эквиваленте. Не важно, везете вы рубли, евро, юани или любую другую валюту – ее сумма не должна превышать долларового эквивалента по текущему курсу валют. Такие правила касаются только наличных, ограничений на вывоз денег на банковских картах нет», – рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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