Уралец погасил долг в 380 тысяч, когда приставы грузили его «Мерседес» на эвакуатор (ФОТО)

Житель Екатеринбурга, задолжавший банку крупную сумму, рассчитался по кредиту только тогда, когда чуть не потерял любимую иномарку.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчина был должен банку 380 тысяч рублей. От погашения задолженности он уклонялся, официально нигде не работал, на его банковских счетах денег не было. Однако судебный пристав Ленинского района установил, что у должника есть автомобиль Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC, и выписал постановление на его арест.

В момент погрузки «Мерседеса» на эвакуатор должник не пожелал расставаться с машиной и тут же погасил долг через личный кабинет на портале госуслуг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube