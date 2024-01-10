Прокуратура проводит проверку из-за коммунальной аварии в Ключевске

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов и руководитель БМУП «Березовские тепловые сети» Наталья Галкина получили представление прокуратуры в связи с коммунальной аварией в поселке Ключевск. Прокурор города потребовал произвести перерасчет жителям, которые на длительное время остались почти без отопления.

По данным надзорного ведомства, перебои в теплоснабжении поселка начались 8 января. В результате аварийного отключения электричества произошла остановка котельной. При запуске котельной оборудование перешло в аварийный режим работы из-за падения давления на обратном трубопроводе. Специалисты зафиксировали утечку, место порыва теплотрассы удалось найти только к вечеру 9 января. К утру 10 января аварийно-восстановительные работы были завершены.

В результате коммунальной аварии в нескольких многоквартирных домах поселка были снижены параметры теплоснабжения. По информации мэра Березовского Евгения Писцова, температура в квартирах колебалась от 11 до 20 градусов. На данный момент тепло подается во все дома, котельная работает исправно.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации по организации бесперебойного обеспечения граждан коммунальными ресурсами. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан», – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Березовский, Ангелина Сергеева

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