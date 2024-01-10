Минтранс напомнил перевозчикам о запрете высаживать детей из автобусов

Свердловских транспортников обязали подготовиться к работе в условиях аномальных холодов. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются морозы до -35 °C. Минтранс напомнил перевозчикам, что законом запрещено высаживать детей из автобусов, если им нечем платить за проезд.

И.о. министра транспорта Свердловской области Денис Чегаев поручил дорожным службам тщательно чистить проезжую часть, чтобы предотвратить образование наледи и снежного наката. Подрядные организации получили рекомендацию использовать специальный противогололедный материал для температур ниже 20 градусов. В течение суток на свердловских дорогах будет работать более 300 единиц техники, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Также в период морозов энергетикам предписано проверить все объекты ЖКХ и резервный запас горюче-смазочных материалов. О проблемах с теплоснабжением жители могут сообщить на горячие линии в муниципалитетах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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