В музкомедии поставят «Любовь и голуби» и спектакль по роману Гюго, который повторит успех «Екатерины Великой»

В Свердловском театре музыкальной комедии скоро приступят к постановке спектакля «Человек, который смеется» по роману Виктора Гюго. Премьеру будет готовить команда, которая ставила мюзикл «Екатерина Великая», и в театре надеются на такой же успех. А осенью екатеринбуржцы увидят на сцене «Любовь и голуби».

«19 января театр выйдет с каникул, мы покажем последнюю премьеру – спектакль «Полет». И срезу начнем репетировать «Человек, который смеется», – рассказал на своей первой пресс-конференции новый директор музкомедии Ян Смоленцев.

Известно, что режиссером спектакля по произведению Гюго станет Нина Чусова, а дирижером – Сергей Дрезнин. Именно они в 2008 году занимались созданием мюзикла «Екатерина Великая», ставшим безусловным бестселлером репертуара и завоевавшим «Золотую маску».

«Никто не сомневается, что это будет масштабный проект», – прокомментировал Ян Смоленцев, но другие подробности проекта пока не раскрыл. Однако рассказал, что в сентябре музкомедия начнет работать над спектаклем «Любовь и голуби», а в ноябре – над семейной постановкой «Тайна третьей планеты».

Напомним, театр музыкальной комедии после смерти Михаила Сафронова четыре года существовал без директора. 31 декабря 2023 года распоряжением губернатора новым руководителем был назначен 31-летний Ян Смоленцев. В детстве Смоленцев посещал детскую студию в музкомедии, какое-то время работал там администратором, а также был директором Нижневартовского ТЮЗа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube