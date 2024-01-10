В святочную неделю уральцы ходят к гадалкам и прорицателям

В Екатеринбурге в рождественскую святочную неделю традиционно повышается спрос на услуги гадалок. Как пояснили «Новому Дню» в одной из фирм, занимающихся предоставлением услуг по предсказанию будущего, ее сотрудники не придают святочной неделе какого-либо мистического значения, но у гадалок в этот период буквально нет отбоя от клиентов, желающих узнать свою судьбу.

По словам одной из предсказательниц, на людей очень сильно действует стереотип о «волшебстве» святочной недели. Они считают святочные предсказания более точными. Тем более что в народе этот миф подкрепляется давними традициями гадать всю неделю по всем важным вопросам.

Екатеринбургских гадалок на текущей неделе посещают как молодежь, так и люди пожилого возраста. Возраст клиентов колеблется от 18 до 60 лет. Среди желающих узнать свою судьбу встречаются представители всех слоев населения: студенты, домохозяйки, бизнесмены. В основном спросом пользуются предсказания для молодежи о перспективах выйти замуж или жениться, а более солидных клиентов интересуют вопросы бизнеса, принятия решений, вложения средств, разрешения семейных проблем, геополитические вопросы и будущее страны.

Стоимость одного сеанса гадания колеблется в пределах от 1000 рублей и выше.

Екатеринбург, Елена Васильева

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