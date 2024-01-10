В Екатеринбурге выберут лучшую бабушку

В Екатеринбурге принимают заявки от женщин, желающих побороться за звание главной бабушки города. Рост и вес претенденток не важны, главное – быть старше 45 лет и иметь хотя бы одного внука.

Чтобы заявиться на состязание, необходимо заполнить анкету на сайте организатора до 7 февраля.

Участницы будут соревноваться в кулинарии, танцах, шитье. Финал конкурса пройдет 12 апреля 2024 года.

Впервые конкурс «Главная бабушка Екатеринбурга» прошел в 2021 году, в нем приняли участие 38 жительниц города. В 2023-м году титул получила 54-летняя Ида Фахретдинова, у которой три внука и три внучки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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