В Екатеринбурге агрессивный мужчина напал на сотрудника Сбербанка

В Екатеринбурге неадекватный мужчина ворвался в офис Сбербанка на улице Боровой и начал без причин угрожать другим посетителям и сотрудникам отделения. Один из них получил травмы. Нападавший задержан.

«В офис Сбера зашел мужчина и без видимых причин начал вести себя агрессивно, угр­ожать сотрудникам и клиентам. Руководитель офиса незамедлительно нажал «тревожную кнопку», всех посетителей оперативно вывели из зала, никто из них не пострадал. Небольшие травмы лица получил один из работников банка. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего», – сообщили в пресс-службе Сбербанка в Екатеринбурге.

Нападавшего мужчину задержали, – уточнили в УМВД РФ по Екатеринбургу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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