Тридцатиградусные морозы на Урале задержатся до 13 января

В Свердловской области продлено предупреждение об аномальных холодах. По прогнозам, синоптиков с 11 по 13 января на территории региона сохранятся морозы до -35°С.

В управлении МЧС советуют жителям на время непогоды отказаться от дальних поездок, походов и работы на открытом воздухе. В морозы повышаются риски возникновения пожаров, поэтому при обогреве помещений необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Автомобилистам обязательно следует брать в дорогу термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, средство связи, лопату и спички. Если машина заглохла вдали от населенного пункта, лучше оставаться в автомобиле, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой транспорт. Об опасных ситуациях жильцы могут сообщить по телефону «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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