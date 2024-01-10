В Каменске-Уральском неизвестная женщина замерзла насмерть

В Каменске-Уральском во дворе одного из домов жители обнаружили замерзающую женщину. Чтобы обогреть, ее занесли в подъезд, но спасти жизнь пострадавшей не удалось: она умерла от переохлаждения.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел еще 8 января. Сейчас полицейские ищут родственников погибшей женщины. На вид ей 40-45 лет, рост 160-165 см, худощавая. Была одета в черные штаны, серую кофту на замке и черные ботинки. Если вы знаете, кем может быть погибшая, можно позвонить по телефону 02.

СУ СК РФ по Свердловской области начало доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, криминала в смерти женщины нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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