В СДЭК перепутали город Луганск и село Луганское и лишили девушку новогоднего подарка

Служба доставки СДЭК перепутала адрес получателя посылки – и отправила ее в село Луганское вместо города Луганска. На это пожаловалась свердловчанка Екатерина, которая отправляла рождественский подарок своей коллеге. «Перед Новым годом пришла в СДЭК на Московской. Отправила посылку в Луганск. Девушка, оформлявшая посылку, еще переспросила, как правильно пишется. И уточнила, что доставка возможна только курьером, а не до пункта выдачи. Это дороже, как правило, но я согласилась – Новый год и Рождество скоро было, важно было отправить посылку, чтобы она к праздникам пришла. Заплатила полторы тысячи рублей. Оператор заверила меня, что на все уйдет 3-4 рабочих дня (посылку отправляла 22 декабря)», – рассказала Екатерина.

Но ни в декабре, ни в начале января с получателем курьер от СДЭК не связался, а в первый рабочий день посылку просто отправили обратно с формулировкой «не проживает по данному адресу».

«Стали разбираться, как так вышло. И выяснилось, что оператор, заполняя документы на отправление, написала не Луганск, а Луганское. Такое село действительно есть в России, но в другом регионе. Как можно было перепутать, совершенно непонятно. Главное, оператор переспросила, уточнила название населенного пункта. При этом когда я ходила оформлять претензию в отделение СДЭК, девушка, принимавшая документ, спросила: «А что это за регион?» Будто в России много Лугансков», – добавила собеседница агентства.

По ее словам, получить обратную связь от службы доставки ей пока не удалось – специалист центра поддержки клиентов не отвечает на сообщения в чат-боте, по зарегистрированной заявке на возврат с екатеринбурженкой никто не связывался. «Ни денег, ни подарка. Если их не вернут, буду обращаться в Роспотребнадзор и, возможно, в другие надзорные органы», – отметила Екатерина.

Напомним, Луганская Народная Республика стала частью территории России в 2022 году после референдума о вхождении в состав РФ. Также в состав государства вошли Донецкая Народная Республика, Херсонская и Запорожская области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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