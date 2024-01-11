Главный синоптик Свердловской области рассказала, когда потеплеет

Среднесуточная температура в Екатеринбурге 10 января составила -22,6 °C, что почти на 10 градусов ниже нормы. Синоптики говорят, что аномальные морозы сохранятся до начала следующей недели, хотя 12 января придет кратковременное потепление.

«Направленность воздушных потоков пока не изменилась, то и дело на Урал порциями подкачивается арктический воздух, удерживая аномально холодную погоду, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. – Сегодня мороз усилился, ночью до -27...-32°, днем будет -21...-26° по области».

По данным синоптика Алексея Пулина, среднесуточная температура 10 января составила -22,6 °C, что почти на 10° ниже нормы. Да и вся первая декада января в Екатеринбурге стала самой холодной с 2016 года: средняя температура была -19,6 °C, что ниже климатической нормы на 6,5°.

Небольшое потепление придет в Екатеринбург завтра. «12 января неглубокий циклон накроет регион облаками, кратковременно смягчит погоду, но повысится температура лишь в южной половине Свердловской области: днем будет -10...-15°, в Екатеринбурге ночью -21°, днем -13°. Ожидается небольшой, кое-где умеренный снег», – прогнозирует Галина Шепоренко.

Однако потепление будет недолгим. Уже 13 января осадки прекратятся, температура воздуха ночью опустится до -20...-25 °C, на севере Свердловской области – до -30...-35°, днем будет -21...-26°, в Екатеринбурге ночью и днем -22°. В воскресенье атмосфера начнет перестраиваться, станет теплее, днем ожидается -17...-22° по области.

«Согласно предварительному прогнозу, в первой половине следующей недели, 15-17 января, температура повысится на 8-10°, приблизившись к норме: ночью -15...-21°, днем -9...-14°, на севере на 5 градусов ниже. Небольшой снег вероятен в основном на севере Свердловской области. В горной зоне возможно усиление ветра до 15 м/с», – отметила Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube