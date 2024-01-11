Екатеринбуржцы рассказали, какую пенсию считают достойной

Жители Екатеринбурга и других крупных городов рассказали, какой размер пенсии они считают достойным. Большинство согласны получать не более 50 тысяч рублей.

Как выяснили специалисты портала SuperJob, екатеринбуржцы считают достойной пенсию в 47 600 рублей. Это меньше, чем ожидания москвичей (51 500), петербуржцев (49 000), челябинцев (48 300).

Уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина с апреля вырос на 600 рублей, за год – на 1200 и достиг 47 600 рублей. Мужчины считают достойной сумму в 48 700 рублей, запросы женщин ниже – 46 700 рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты.

Фактически средняя пенсия в России сейчас составляет 20 262 рубля.

Отметим, еще в 2020 году жители Екатеринбурга были согласны на пенсию в 39 900 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube