Екатеринбург купил еще 30 новых автобусов

Администрация Екатеринбурга приобрела 30 современных автобусов большой вместимости.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, первая партия прибудет в город до конца января. Машины добавят как на магистральные маршруты, так и на пути в отдаленные территории.
Салоны новых автобусов могут вместить не менее 90 пассажиров, оснащены кондиционерами, дверными проемами с подсветкой, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты. Также внутри предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками.
Жители Екатеринбурга регулярно жалуются на работу общественного транспорта – зачастую автобусы на остановках приходится ждать очень долго.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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