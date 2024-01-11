Екатеринбург купил еще 30 новых автобусов

Администрация Екатеринбурга приобрела 30 современных автобусов большой вместимости.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, первая партия прибудет в город до конца января. Машины добавят как на магистральные маршруты, так и на пути в отдаленные территории.

Салоны новых автобусов могут вместить не менее 90 пассажиров, оснащены кондиционерами, дверными проемами с подсветкой, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты. Также внутри предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками.

Жители Екатеринбурга регулярно жалуются на работу общественного транспорта – зачастую автобусы на остановках приходится ждать очень долго.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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