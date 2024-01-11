Свердловчане получат космические счета за коммуналку по итогам января

Уральцы дорого заплатят за январские морозы – холода, которые длятся уже почти две недели, отразятся на размере платы за жилищно-коммунальные услуги.

Одна из самых дорогих позиций в квитанциях за ЖКУ – это отопление. Одна гигакалория стоит от 1661,48 рубля до 2265,07 в зависимости от котельной. И чем холоднее на улице, тем больше потребуется энергии, чтобы согреть дома. Там, где обычно нужно 2 Гкал, потребуется, например, 3 Гкал.

Кроме того, часть расходов декабря также попадет в январские квитанции – некоторые управляющие компании и ТСЖ выставляли счета собственникам квартир в конце того же месяца, а не в начале следующего, как обычно, соответственно, за декабрь люди заплатили меньше, чем должны были. Хорошая новость – последняя неделя последнего месяца 2023-го была относительно теплой, морозы ударили уже только под самый Новый год.

Отметим, что в следующем отопительном сезоне обогрев квартир станет еще дороже – тарифы на тепловую энергию вырастут с июля 2024 года по постановлению РЭК Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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