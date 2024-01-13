Сегодня можно узнать будущее, погоду на лето и виды на урожай

Сегодня уральцы смогут узнать свое будущее. По народному календарю 13 января – день Маланьи, или Васильев вечер. Раньше день святой Маланьи приходился на 31 декабря, поэтому с Маланьей связано понятие изобилия и больших приготовлений – «Маланьины сборы».

В этот день обязательно варили свиные ноги и ставили на стол вареную свиную голову – чтобы достаток в доме не переводился. В старину считалось, что святочные гадания на Васильев вечер самые надежные, что ни нагадаешь – все сбудется. «Загадает девица красная под Василя – все сбудется, а что сбудется – не минуется», – говорили в народе. И девушки гадали о судьбе, а самые «верные» гадания считались и самыми опасными, в народе ходили поверья, что вместо будущего жениха в зеркале или в бане мог появиться нечистый, и стоило девушке допустить ошибку, как она становилась его добычей.

По народным приметам, если в ночь с 13 на 14 января ветер дует с юга – год будет жарким и благополучным, с запада – к изобилью молока и рыбы, с востока – жди урожая фруктов. Если на небе много звезд – к урожаю ягод.

Кстати, к 13 января день становится длиннее уже на 40 минут.

Екатеринбург, Елена Васильева

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