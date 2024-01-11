В Екатеринбурге 60-летний экскаваторщик внезапно скончался за рулем

В Екатеринбурге 60-летний водитель экскаватора внезапно скончался во время работы. Инцидент произошел 10 января на улице Рощинской. Мужчина был занят на строительстве дороги в сторону Химмаша.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о смерти рабочего поступило в полицию в 13:35 от бригады скорой помощи. Правоохранители быстро установили личность погибшего, так как при нем были водительские права. «Когда тракторист 1963 года рождения собрался поместить в подъехавший грузовик спецоборудование для экскаватора, с ним неожиданно что-то произошло. Он вдруг прекратил работу и наклонился на руль. Вызванные в срочном порядке врачи, к сожалению, были бессильны помочь. К месту ЧП коллеги по стройке доставили супругу, которая опознала своего мужа. Жили они недалеко, на улице Самолетной. Происшествие не носит криминальный характер», – поделился подробностями Горелых.

Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти мужчины. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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