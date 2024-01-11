В Екатеринбурге утвердили нормативы на детсады, парковки и расстояния до остановок

В Екатеринбурге утверждены нормативы градостроительного проектирования, которые будут определять необходимое количество объектов местного значения и благоустройства – парковок, детских садов, школ, парков, скверов, собачьих площадок, кладбищ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по утвержденным правилам на 80 квадратных метров жилья должно приходиться не менее одного парковочного места. Из них 80 % мест должны предназначаться для постоянного хранения автомобилей, а 20 % – для временного. Остановки общественного транспорта должны располагаться не далее чем в 500 метрах от жилых кварталов.

На каждую тысячу жителей нужно не менее 55 мест в детских садах и 114 мест – в школах.

На каждого жителя в доступности до 2 км должно быть предусмотрено 12 квадратных метров лесопарков, парков, скверов, бульваров или набережных.

Прописаны в постановлении и нормативы для различных площадок:

– для детских игр – не менее 0,4 квадратных метра на жителя;

– для занятий спортом – не менее 0,5 квадратных метра на жителя;

– для отдыха взрослых – не менее 0,1 квадратных метра на жителя.

На каждые 19 тысяч жителей должна быть предусмотрена как минимум одна площадка для выгула собак площадью более 400 метров.

В местах захоронений на каждую тысячу умерших должно быть отведено не менее 0,5 га земли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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