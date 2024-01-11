Свердловские власти нашли в продаже яйца по 70 рублей (ФОТО)

В правительстве Свердловской области проконтролировали ситуацию с ценами на яйца и куриное мясо. В департаменте информполитики сообщают, что регион обеспечен этими видами продукции, а наценки на них минимальны.

«Ситуация как в магазинах крупных федеральных торговых сетей, так и в магазинах формата «у дома» отслеживалась даже в дни новогодних каникул. Благодаря, в том числе, этим мерам торговым сетям удается оперативно корректировать объемы и сроки поставок продукции от производителей в торговые точки», – отметила глава МинАПК региона Анна Кузнецова.

По данным министерства, только птицефабрика «Свердловская» в 2023 году произвела на 3,2 миллиона куриных яиц и 451 тонну куриного мяса больше, чем в 2022 году. В фирменных магазинах фабрики десяток яиц первой категории можно приобрести рублей за 70 рублей, второй категории за 60 рублей.

В торговых сетях цены несколько другие – купить яйца дешевле ста рублей за десяток довольно сложно.

Напомним, по данным Свердловскстата, 28 декабря 2023 года средняя цена яиц в Свердловской области составила 120,15 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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