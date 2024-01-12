В Нижнем Тагиле водитель маршрутки набросился на девушку

В Нижнем Тагиле водитель маршрутки агрессивно повел себя по отношению к несовершеннолетней девушке-пассажирке – оскорблял ее и грубо вытолкнул из автобуса. Прокуратура начала проверку.

«Он не просто покрыл меня матом, избил, он еще порвал мою куртку, сумку, испортил паспорт. Изначально, как только мы зашли в эту маршрутку у ТРЦ «DEPO», то сразу обратили внимание, что он хамил пассажирам. Что его привело в такую ярость, я до сих пор не могу понять. Когда я с ним расплачивалась, у меня случайно упало несколько рублей, он сразу же начал хамить. Я не ожидала, что он начнет распускать руки. Так и не поняла, за что он меня избил. Наверное, нервы у человека не в порядке или проблемы с головой», – рассказала девушка паблику «Инцидент Нижний Тагил».

Прокуратура Тагилстроевского района начала проверку этого сообщения. «По имеющейся на данный момент информации, 10 января 2024 года в вечернее время в районе остановки «Кинотеатр Красногвардеец» в г. Нижнем Тагиле водитель автобуса, двигавшегося по маршруту № 36, совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней 2006 г.р. Подросток пояснила, что инцидент произошел из-за того, что при оплате у нее из рук выпала часть монет. После чего водитель автобуса повел себя агрессивно, начал оскорблять ее и ее подругу 2008 г.р., схватил несовершеннолетнюю за верхнюю одежду и порвал куртку. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте», – рассказали в надзорном ведомстве.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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