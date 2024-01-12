В Екатеринбург вернулись зимние абажуры Тимофея Ради (ВИДЕО)

В центре Екатеринбурга в двенадцатый раз появились абажуры Тимофея Ради. Огромные оранжевые накидки на уличные фонари команда художника установила сегодня ночью. Арт-объект традиционно находится в аллее между УрФУ и оперным театром.

Абажуры Тимофея Ради

Впервые Радя повесил абажуры на фонари в 2013 году во время фестиваля «Не темно». С тех пор абажуры ставят каждый год в декабре или январе, и они стали неофициальным символом зимнего Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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