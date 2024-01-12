Крещенских морозов на Среднем Урале в этом году не будет

Через неделю православные по всей России будут отмечать Крещение Господне. Морозов в Свердловской области в этот день не прогнозируют.

По долгосрочному прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», в сочельник 18 января в Екатеринбурге днем ожидается -8 градусов, ночью – до -12 °C. Непосредственно в Крещение – и днем, и ночью температура составит -9°.

«Гисметео» еще более оптимистичен: и на 18, и на 19 января сервис прогнозирует -7 °C днем, -11...-15° ночью. Заметим, что долгосрочные прогнозы не всегда корректны и могут измениться ближе к дате.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube