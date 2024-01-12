Уральский застройщик показал новый проект в центре города (ФОТО)

Уральский застройщик Forum показал, что построит в центре Екатеринбурга. Новый проект в квартале Энгельса – Бажова – Карла Маркса – Луначарского, в который войдут здания с переменной этажностью, назвали Forma.
В нем будет три типа зданий: 10, 17 и 29 этажей. Для фасадов архитекторы и дизайнеры выбрали светлые тона с медными переливами. Резидентам будут доступны лобби в стиле гостиной с собственной кофейной, закрытый двор, а также эксплуатируемая кровля. Управлять домом будет собственная сервисная компания Forum Service.
Как и принято в новостройках бизнес-класса и выше, в доме предусмотрены открытые планировки. Кроме того, в проекте есть несколько квартир с собственными террасами.
Локацию для нового проекта девелопер выбирал, учитывая наличие рядом культурных и образовательных центров, а также парков и скверов. Так, рядом с Forma находятся лицей № 110, гимназия № 13, лицей имени Дягилева, УрФУ, академия хоккея «Спартаковец», а также обновленный парк Энгельса, оперный театр, музеи.
Екатеринбург, Елена Сычева
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