Следователи проверят мать, которая заставила сына гулять по морозу в одних носках

В Екатеринбурге следователи проверят мать, которая вчера вечером заставила ребенка гулять по морозу без обуви. По словам очевидцев, так женщина наказывала сына за то, что он долго гулял с собакой, и та могла обморозить лапы.

«Накануне в микрорайоне Солнечном произошел инцидент, связанный с тем, что мать вывела несовершеннолетнего ребенка на улицу без обуви в сильный мороз. С учетом того, что в этой ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав несовершеннолетнего ребенка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности, следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Видео инцидента прислали прохожие порталу e1.ru. По словам очевидцев, мальчик плакал и говорил, что у него отпадут ноги. Мать в ответ матом кричала, что ребенок слишком долго гулял с собакой, и та могла обморозить ноги. По всей видимости, сына на мороз она вывела в воспитательных целях.

В ходе доследственной проверки выяснят, не подвергался ли ребенок «противоправным воздействиям» ранее. По ее итогам следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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