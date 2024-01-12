Уральские врачи нарастили печень пациентке, у которой удалили опухоль после 40 курсов химиотерапии

Уральские врачи сумели удалить опухоль из печени пациентки, а потом нарастить здоровую ткань вместо вырезанной. Операцию провели в сотрудники отделения абдоминальной онкологии и хирургии Свердловской областной клинической больницы № 1.

У 62-летней Раисы Никитиной из Верхней Пышмы три года назад обнаружили рак кишки – случайно, во время обследования в санатории в Сочи. Болезнь успела развиться до четвертой стадии, а метастазы пошли в печень. В Екатеринбурге свердловчанка прошла более 40 курсов химиотерапии и 5 курсов лучевой терапии в областном онкодиспансере. Но потребовалась и помощь хирургов. Им пришлось удалить всю правую половину печени и разрушить точечно два очага в левой доле. После этого утраченные части нарастили.

«Когда у пациента остаются здоровыми всего два сегмента левой доли печени, их объема не хватает для нормального функционирования после радикальной резекции. Зачастую такие пациенты считаются неоперабельными. Но за счет гипертрофии, вызванной эмболизацией, мы получаем достаточный объем здоровой части печени и можем успешно провести операцию, что и было сделано. А примененный метод радиочастотной абляции позволил выполнить деструкцию двух небольших метастатических очагов в левой доле, уменьшив риск осложнений», – пояснил заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ № 1 Олег Орлов.

Раиса Никитина стала третьей пациенткой, успешно прооперированной по малотравматичной методике – эмболизации кровеносных сосудов при лечении пациентов с метастазами в печени. Восстановление женщины прошло без серьезных осложнений, и накануне новогодних праздников ее выписали из стационара.

«Я нисколько не пожалела о том, что мне выполнили операцию здесь, а не в Москве. Хорошо, что так звезды сложились. Интуитивно я сразу почувствовала, что Олег Григорьевич – очень сильный человек и прекрасный хирург. Спасибо ему и всем врачам, принимавшим участие в лечении, а также очень заботливому медперсоналу хирургического отделения», – поблагодарила пациентка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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