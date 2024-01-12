«Наполеонов давно нет». Врач рассказал, кем мнят себя современные пациенты психбольниц

В Свердловской области под наблюдением психиатров находится 122 тысячи человек, из них 37 тысяч – дети и подростки до 17 лет. За последние 15 лет количество поставленных на учет увеличилось, но это связано, прежде всего, со снижением стигматизации психиатрической помощи. Люди стали больше заботиться о ментальном здоровье и теперь не боятся обращаться к специалистам.

«Новый День» поинтересовался, как часто в практике врачей встречаются пациенты с бредом величия. Это расстройство личности, выражающее крайнюю степень переоценки своей важности.

«При определенных патологиях могут быть такие психозы. Чаще всего они встречаются у лиц с хроническими заболеваниями, но могут проявляться в остром периоде, – рассказал главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк. – Наполеонами себя давно уже никто не мыслит. Это распространенная история, взятая в основном из литературы, которая ориентировалась на XIX-XX века. На моей памяти, а я работаю уже 25 лет, в практике ни одного «Наполеона» не встречалось. Пациенты ориентируются на действующих выдающихся людей. Условно за несколько лет больной может дорасти от начальника отдела от генерала Солнца».

По данным Олега Сердюка, за 2023 году лечение в стационаре областной психиатрической больницы прошли более 27 тысяч пациентов. Всего в службе было зарегистрировано порядка 800 тысяч обращений, в том числе врачи провели около 320 тысяч приемов, связанных с психиатрическими заболеваниями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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