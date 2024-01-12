По улице Степана Разина на месяц перекроют движение транспорта

Движение транспорта по ул. Степана Разина будет закрыто с 29 января по 29 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы будут связаны с ремонтом дождевой канализации. На участке от улицы Фурманова до улицы Фрунзе будут установлены соответствующие указатели и дорожные знаки. На движение общественного транспорта ремонтные работы не повлияют.

«Сотрудники просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства», – добавили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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