В свердловских поликлиниках появились бесплатные кабинеты медико-психологической помощи

В крупных больницах Свердловской области появилась доступная психологическая помощь для всех. Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, могут получить очную консультацию специалиста бесплатно. На сегодняшний день в регионе действуют уже более 50 кабинетов медико-психологической помощи, в том числе 17 – в Екатеринбурге, сообщил на пресс-конференции главный внештатный психиатр свердловского минздрава Олег Сердюк.

Он подчеркнул, что открытие новых подразделений в системе здравоохранения может дать увеличение статистики психологических заболеваний в 2024 году. Но врачи усматривают в этом только позитивную тенденцию.

«Мы видим возрастающий интерес людей к своему психическому здоровью. Количество суицидов и суицидальных попыток сокращается, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Люди обращаются к психотерапевтам не потому, что стали чаще болеть, а потому что стали более внимательно относиться к себе», – добавил руководитель областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.

Тревожность, нарушение сна, плохое настроение могут стать поводом для обращения к специалистам. По словам Перцеля, информационная повестка лишь отчасти влияет на психологическое состояние уральцев. Чаще всего людей беспокоят их собственные переживания. В обращениях к психологам на первое место выходят вопросы взаимоотношения с близкими, конфликты между родителями и детьми.

Напомним, что в Свердловской области работает бесплатный телефон доверия и психологической помощи. Звонки по номеру 8-800-300-11-00 принимаются круглосуточно и анонимно. Консультации проводят квалифицированные психологи.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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