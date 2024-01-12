69% детей, обратившихся за психологической помощью, беспокоили суицидальные мысли

Главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Гордеева рассказала, с какими психологическими проблемами сталкивались дети и подростки в 2023 году.

Всего за год психологи филиала «Детство» в Свердловской областной клинической психиатрической больнице приняли 2 139 несовершеннолетних пациентов. Из них примерно 69% страдали суицидальным поведением. Речь идет не о попытках навредить себе, а в принципе о детях, которые входят в группу риска по суицидам, уточнила Ирина Гордеева.

Около 15% обращений были связаны с проблемами взаимоотношений в школе, куда входят также романтические переживания подростков. Порядка 12% детей страдали расстройством пищевого поведения, у них наблюдались признаки анорексии или булимии. Еще 4% детей были из семей участников СВО, и им потребовалась психологическая помощь.

«За последние пять лет наблюдается рост невротических расстройств у детей. Сложности возникают в процессе адаптации несовершеннолетних в новой школе или в новом городе. Бывает так, что на первый взгляд семья благополучная, но нет тесных взаимоотношений ребенка с родителями. Взрослые обеспечивают хорошие условия жизни, но не интересуются внутренними переживаниями подростка. В пубертатном периоде ребенок может прибегать к разным способам привлечения внимания – например, использовать самопорезы», – отметила специалист. О психологических проблемах ребенка могут сигнализировать скрытые соматические симптомы – нарушение сна и аппетита. Родителей должно насторожить, если подросток становится замкнутым, невеселым, у него ухудшается успеваемость в школе. Распознать проблему поможет доверительное общение в семье, подчеркнула Ирина Гордеева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube