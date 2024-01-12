В новогодние каникулы уральцы в 20 раз чаще ездили в Китай

В минувшие зимние каникулы жители Свердловской области на 15% больше, чем год назад, выезжали отдыхать за рубеж.

Как сообщают специалисты сотового оператора «Мегафон», уральцы стали гораздо чаще выбирать для поездок Китай – количество посетивших страну увеличилось более чем в 20 раз. Свердловчане также стали чаще посещать островные территории КНР – Гонконг и Макао. Новые точки для путешествий появились, поскольку Китай открыл границы для туристов после трех лет строгих ограничений, введенных на волне пандемии коронавируса. Помимо этого, в 2,6 раза вырос турпоток на Шри-Ланку.

Из стран Африки лучшую динамику продемонстрировали Египет (рост на 74%) и Маврикий, куда в новогодние праздники приехало в 16 раз больше свердловчан.

Также растет интерес свердловчан к Ближнему Востоку. В ОАЭ отправилось на 46% больше туристов, чем в прошлом году, в Иран – на 84%. Турпоток в Саудовскую Аравию вырос на 47%.

Среди стран, в которые жители Среднего Урала отправились на зимних каникулах после перерыва в прошлом году, оказались Малайзия, Монголия, Перу, Аргентина, Бразилия и Тунис. В общей сложности за новогодние праздники свердловчане посетили порядка 90 стран мира.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube