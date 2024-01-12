Более 800 детей-сирот получат квартиры до конца года

Правительство Свердловской области утвердило региональную программу, согласно которой дети-сироты будут получать жилье. До конца 2024 года квартиры обретут более 800 человек. На обеспечение жильем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 3 миллиардов рублей.

По данным департамента информполитики, программа предусматривает возможность денежных выплат на приобретение жилья или погашение ипотечного кредита детям-сиротам, достигшим 23 лет и соответствующим ряду критериев. На данном этапе разрабатываются областные нормативные акты для выдачи таких сертификатов. Также, согласно изменениям в федеральном законодательстве, дети-сироты имеют право сократить срок действия договора найма специализированного жилого фонда с пяти до трех лет, что позволяет быстрее приватизировать квартиру.

По информации Фонда жилищного строительства Свердловской области в 2023 году получили ключи от новых квартир 888 человек. Так, в Нижнем Тагиле дети-сироты въехали в 122 квартиры в новом доме, рекордное число квартир передано детям-сиротам Ревдинского городского округа – 108 и Первоуральска – 90.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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