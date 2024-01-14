Из-за поломки «Ласточка» задержалась в пути на 4 часа

Сегодня на станции Верхотурье был задержан по техническим причинам электропоезд № 7072 «Ласточка» сообщением Серов – Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

По предварительным данным, в составе поддерживался нормальный температурный режим. Пассажиров пересаживают на следующий электропоезд № 7076, сообщением Бокситы – Екатеринбург. Общее время задержки в пути составит 4 часа.

«Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» на сайте ОАО РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)», – добавили в сообщении перевозчика.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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