«Было возгорание в Ласточке»: стали известны причины поломки электропоезда

На станции Верхотурье произошло возгорание Ласточки, следовавшей из Серова в Екатеринбург. Об этом сообщили в telegram-канале газеты «Глобус».

По предварительным данным, электропоезд, на который пересели пассажиры из загоревшейся Ласточки, также сломался и ехал со скоростью 14 км в час. В Верхотурье он должен был прибыть в 7:38, однако задержался на 1,5 часа. После 9 часов скорость Ласточки нормализовалась.

Пересевшие пассажиры из электропоезда «Серов – Екатеринбург» вынуждены были ехать стоя, поскольку свободных мест не оказалось.

Верхотурье, Дарья Деменева

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