Один погиб, семеро пострадали: смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса (ФОТО)

Накануне на 232 км Пермского тракта пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Автокатастрофа произошла 13 января в 18:18.

По данным регионального ГИБДД, 58-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте не уступил дорогу грузовику «Вольво», двигавшемуся в попутном направлении, и столкнулся с ним.

В результате аварии, 63-летний пассажир автобуса погиб на месте, остальные семеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили в прокуратуре по Свердловской области, пострадавшие доставлены в больницы Красноуфимска, Ревды и Бисерти для оказания медицинской помощи. Водители от госпитализации отказались.

«Водитель автобуса пояснил полицейским, что забрал рабочих в количестве 8 человек с пос. Ачит, перевозил их на другой объект в г. Нижние Серги. По факту ДТП на водителей составлен административный материал по п.1 ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ», – уточнили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автобуса имеет водительский стаж 16 лет, за нарушение ПДД к административной ответственности привлекался лишь единожды. Стаж вождения 57-летнего водителя грузовика составляет 34 года, ранее 3 раза привлекался к административной ответственности. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения оба мужчины были трезвы.

При осмотре места ДТП госавтоинспекторы выявили плохое состояние дорожных условий: зимнюю скользкость в виде снежного наката. Для устранения недостатков в адрес организации, обслуживающей автодорогу, выдано предписание.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

«Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СКР области организована процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначается комплекс необходимых экспертиз, в том числе для установления степени тяжести вреда здоровью пострадавших, выяснению точной причины дорожно-транспортного происшествия. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Госавтоинспекция требует от водителей соблюдения правил дорожного движения, обращает внимание, что в зимний период необходимо двигаться со скоростью, соответствующей погодным и дорожным условиям, отказаться от опасных и необдуманных маневров.

Нижние Серги, Дарья Деменева

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