В Екатеринбурге арестовали вора-сантехника, грабившего пенсионеров

В Екатеринбурге задержан мужчина, обвиняемый в хищении денежных средств у пенсионеров. Под видом сантехника он успел совершить около двух десятков ограблений.

По данным УМВД по Екатеринбургу, сообщения о загадочном воре-сантехнике регулярно поступали в органы внутренних дел. При этом, как пояснили в полиции, ввиду своей доверчивости пожилые екатеринбуржцы сами способствовали подобным преступлениям. Так, в марте 2023 года у 87-летней жительницы Эльмаша мужчина украл 510 тысяч рублей. «Он представился сантехником и сообщил, что в ее квартире протечка и она топит соседей снизу. Перепуганная женщина впустила строгого «водопроводчика», который начал ходить по всем комнатам и осматривать радиаторы. Закончив осмотр, он сообщил, что необходим ремонт. При этом лицам, являющимися ветеранами труда, услуги предоставляются бесплатно по предъявлении соответствующего удостоверения. Старушка достала сумку, в которой хранила все важные документы и, разумеется, все свои «похоронные» накопления. Она предъявила «сантехнику» удостоверение, а ежедневник, в котором лежали 510 тысяч рублей, «надежно» спрятала под матрас. После этого «мастер» привел пенсионерку на кухню, вручил плоскогубцы и велел держать гайку на батарее, чтобы ее якобы не сорвало. Сам пояснил, что идет в подвал. Кода через 15 минут «водопроводчик» не появился, женщина начала догадываться, что что-то не так. Выйдя в коридор, она увидела лишь отрытую входную дверь. Проверив ежедневник, потерпевшая обнаружила, что все ее деньги пропали», – рассказали в управлении МВД.

Сотрудники городского подразделения по борьбе с мошенничеством и оперативники территориальных отделов полиции г. Екатеринбурга установили личность подозреваемого. Задержан 36-летний мужчина, работавший менеджером в фирме, оказывающей ритуальные услуги. Ранее похоронщик привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Общий ущерб составил около 3 миллионов рублей. В отношении обвиняемого расследуется ряд уголовных дел, предусмотренных различными частями статьи 158 УК РФ «Кража».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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