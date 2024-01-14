Хоккеиста эвакуировали на вертолете с матча после столкновения с другим игроком

Сегодня в Асбесте на площадке спортивного комплекса «Хризотил» пострадал 17-летний игрок в хоккейном матче между командой «Тюменский легион» из Тюмени и местной командой «Хризотил» из Асбеста.

По информации прокуратуры по Свердловской области, в ходе матча произошло столкновение между хоккеистами, один из которых потерял сознание. По данным портала e1.ru, дежурившие медики осмотрели 17-летнего игрока «Тюменского легиона» и диагностировали травму головы и шейного отдела позвоночника. Мальчик был доставлен в больницу Асбеста, где ему оказали необходимую помощь, далее Центр медицины катастроф вертолетом перевез хоккеиста в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. Там его будут осматривать травматолог, хирург, нейрохирург и другие специалисты, сделают компьютерную томографию головы и шейного отдела. На данный момент подросток в сознании, он разговаривает и чувствует себя нормально.

«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних, соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – сообщили в прокуратуре.

Асбест, Дарья Деменева

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