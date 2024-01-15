«Один километр едем 45 минут», – жители Академического жалуются на огромные пробки сегодня утром

Сегодня утром жители Академического не могут выехать из района из-за огромных пробок. На Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной произошло сразу несколько аварий.

По данным «Яндекс.Карт», ДТП сегодня зафиксированы на пересечении Вильгельма де Геннина и Краснолесья, а также на кольце на пересечении Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной. По всей видимости, некоторые автомобилисты решили ехать альтернативным путем – по улице Амундсена. И там тоже все встало в глухую пробку.

«Улица Вонсовского стоит вся. Один километр от Чкалова до Амундсена мы ехали 45 минут», – рассказывают жители района.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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