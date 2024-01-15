Кольцово за 2023 год поставил рекорд по пассажиропотоку, обслужив 7,38 миллиона человек

За 2023 год аэропорт Кольцово обслужил свыше 7,38 миллиона пассажиров, поставив рекорд в новейшей истории. Большинство – 5,7 миллиона человек – путешествовали по России.

Новым направлением внутри страны стал Петрозаводск, были возобновлены полеты в Нарьян-Мар. На зарубежных направлениях впервые были выполнены рейсы в Матталу и Караганду, восстановлено авиасообщение с Бангкоком, Тбилиси и Шымкентом. Значительно увеличилось число пассажиров на рейсах в Ижевск, Владивосток, Махачкалу и курортные Минводы. А на зарубежных направлениях – в Шарджу, Пхукет, Утапао, Шарм-эль-Шейх, Гоа и Баку.

«Наша авиагавань впервые в новейшей истории перешагнула планку в 7 миллионов пассажиров, мы зафиксировали самый большой суточный пассажиропоток, составивший 31 тысячу человек. И это на фоне продолжающегося санкционного давления на отрасль в целом. Для нас это стало серьезным испытанием на прочность, с которым аэропорт успешно справился», – прокомментировал исполнительный директор аэропорта Александр Пастухов.

Кроме того, за год в Кольцово обработали более 12 тысяч тонн грузов. Объем обработанного багажа пассажиров составил 47,5 тысячи тонн.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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