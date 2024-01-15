На ЕКАД в аварии пострадали дедушка с внучкой (ФОТО)

На 44-м км ЕКАД столкнулись две машины, в результате чего пострадали два человека. Инцидент произошел накануне в 15:45.

По данным регионального УГИБДД, водитель «Лада Гранта», двигаясь со стороны Московского тракта в сторону Серовского, выехал на встречку и столкнулся с «Шевроле Клан». В результате ДТП пострадали 72-летний водитель и 14-летняя пассажирка «Шевроле». Они доставлены в больницу с различными травмами.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Лада Гранта» имел стаж вождения 12 лет. К административной ответственности привлекался 4 раза. По результатам освидетельствования на состояние опьянения, был трезв.

«Водитель пояснил, что он уходил от столкновения со встречной машиной «мерседес» и допустил съезд на обочину, после чего не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомашиной «Шевроле Клан», – добавили в пресс-службе ведомства. Общий водительский стаж водителя «Шевроле» – 24 года, к административной ответственности привлекался 3 раза.

По факту ДТП проводится дознание.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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