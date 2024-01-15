Хозяин напавшей на почтальона собаки заплатит 47 тысяч

Свердловский областной суд вынес решение по делу о нападении дворовой собаки на женщину-почтальона.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел в поселке Южном в апреле 2022 года. На почтальона Анастасию бросилась собака и укусила за лицо. Женщина закричала и стала отбиваться ногами. На помощь пострадавшей подоспел ее коллега, а пес убежал. Анастасии потребовалась медицинская помощь и прививки от бешенства. Полиция выяснила, что похожая по описанию потерпевшей собака породы русский спаниель принадлежит местному жителю Александру. В день ЧП, когда хозяина не было дома, пес сорвался с цепи.

Потерпевшая подала в суд, потребовав с Александра 9063 рубля в качестве возмещения ущерба и 40 тысяч рублей – компенсации морального вреда. Ответчик в суде заявил, что вина его собаки не доказана, но суд вынес решение в пользе пострадавшей. Мужчина подал апелляцию.

Областной суд сократил размер ущерба, причиненного потерпевшей, до 7763 рублей, так как она не смогла представить чеки на все купленные лекарства. В остальной части решение было оставлено без изменений.

Североуральск, Елена Владимирова

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