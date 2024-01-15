«Трубы продолжает рвать, прогнозы делать никто не берется». Что происходит в городе атомщиков на Урале

В Заречном продолжают разбираться с последствиями глобальной коммунальной аварии, которая оставила сотни людей без отопления в 30-градусные морозы. «Новый День» восстановил хронику событий и узнал возможные причины ЧП.

В субботу, 13 января, утром стало известно об аварии на тепломагистрали. К ночи того же дня масштабный прорыв удалось устранить, однако и в многоквартирные дома, и в частный сектор, который отапливается централизованно, тепло не вернулось.

В воскресенье, 14 января, людям стали предлагать эвакуироваться в пункты обогрева (в итоге эвакуировались только пять человек). Тогда же стали известны причины, почему тепло не вернулось в дома. В сетях, которые вели в многоквартирные дома, произошло завоздушивание – воду с них слили, чтобы она не замерзла и трубы не лопнули, но именно это и стало происходить в частном секторе, т.к. там с сетей не была слита вода. Температура воздуха опускалась до -30 градусов, так что старые коммуникации быстро полопались. Об этом агентству рассказали местные жители со ссылкой на слова коммунальщиков.

Также в воскресенье, 14 января, стали поступать сообщения об отключении электроэнергии в Заречном. Это стало следствием того, что люди стали включать обогреватели и теплопушки, чтобы согреться. «Произошло технологическое нарушение на линии электропередачи 0,4 кВ. Оно было оперативно устранено персоналом «Облкоммунэнерго», на время работ потребители были запитаны по резервной схеме. В настоящее время все жители и организации Заречного обеспечены электроэнергией», – пояснили в пресс-службе предприятия.

В понедельник, 15 января, рано утром из 56 частных домов отопление было восстановлено в 18. В остальных работы продолжаются, но прогнозы по восстановлению нормальной работы сетей пока не самые позитивные. «Трубы продолжает рвать, рядом с заплатками появляются все новые свищи. Делать прогнозы, когда все наладится, никто не берется», – сообщает газета «Зареченская ярмарка».

Интересно, что буквально накануне аварии мэр Заречного Андрей Захарцев заявил, что больше в городе проблем с отоплением не будет. Об этом пишет группа «Зона-СГ» со ссылкой на интервью градоначальника газете «Пятница про». Речь, правда, шла о начале отопительного сезона, который стартовал не без шероховатостей из-за смены теплоснабжающей организации. С лета единым теплопоставщиком стало ООО «АТЭС» (подразделение Росатома). «Проблемы с отоплением в сентябре 2023 года возникли как раз из-за новых алгоритмов взаимодействия. В частности, не сразу получилось договориться, кто же должен прежде всего предпринимать усилия для решения возникших сложностей: городская администрация, как считало руководство ООО «АТЭС», или ООО «АТЭС», на чем настаивали чиновники и Белоярская межрайонная прокуратура. По словам Андрея Владимировича, городская администрация все же дала распоряжение МУП «Теплоцентраль» включить дополнительный насос на городской котельной, что и позволило стабилизировать ситуацию, хоть и привело к дополнительным убыткам предприятия», – пишет издание.

«У ООО «АТЭС» прямые договоры с жителями, организациями, управляющими компаниями, значит, они обязаны предоставить качественную услугу. Но комфорт жителей – это наша социальная ответственность», – подчеркнул глава.

Отметим, что после прихода нового поставщика отопления тарифы на ресурс выросли почти на 30% – с 770 рублей за Гкал до 1003 рублей, но изменения коснулись только юридических лиц, а собственникам жилья разницу в плате за отопление компенсировали за счет бюджета региона. «Уже в счетах за июль 2023 года будет применен новый тариф. Но управляющие компании и ТСЖ при расчете платежей для граждан будут применять прежний тариф. Собранные с населения по этому тарифу суммы будут направлять единому теплопоставщику. В январе 2024-го управляющие организации должны будут предоставить в администрацию городского округа расчеты разницы между выставленными от «АТЭС» счетами и счетами, сделанными для населения. Эту разницу администрация подает в областное минЖКХ для получения компенсации», – сообщала тогда администрация Заречного.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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