Екатеринбургская дума выходит с каникул

В Екатеринбургской думе открывается весенняя сессия. На этой неделе пройдут заседания постоянных депутатских комиссий, а первое пленарное заседание планируется на 23 января.

В начале нового рабочего полугодия депутаты займутся техническими вопросами. Члены комиссии по муниципальной собственности на внеочередном заседании утвердят новое положение о ДУМИ – в документ внесут поправки, касающиеся профилактики терроризма и коррупции. Комиссия по городскому хозяйству поправит положение о муниципальном контроле на транспорте, которое принимал прошлый созыв думы. Депутаты из комиссии по местному самоуправлению уточнят порядок аттестации муниципальных служащих в аппарате Екатеринбургской думы. В состав аттестационной комиссии включат первого вице-спикера Михаила Матвеева, а также исключат пункт о представительстве городского избиркома (ликвидирован в 2022 году).

Также на этой неделе запланировано выездное заседание комиссии по образованию, спорта и молодежной политики. Городские депутаты проверят состояние школьных катков и дворовых хоккейных площадок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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