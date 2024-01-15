Осуждена экс-сотрудница банка, похитившая 17 млн рублей

В закрытом городе Лесном осуждена бывшая управляющая операционным офисом филиала банка. Она похитила средства клиентов на общую сумму свыше 17 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщина убеждала клиентов банка на выгодных условиях открыть вклад, получала от них наличные деньги, но в кассу банка их не вносила, а забирала себе.

«В результате незаконных действий женщиной похищены денежные средства 10 потерпевших на общую сумму более 17 млн рублей. Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – рассказали в прокуратуре. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. В целях возмещения части причиненного ущерба судом наложен арест на автомобиль осужденной.

Лесной, Елена Владимирова

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