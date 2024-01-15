Ландшафтный фестиваль переедет с площади 1905 года на берег Исети

Фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест» переедет с площади 1905 года на набережную Исети, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Фестиваль развивается, и ему нужна постоянная площадка. Поэтому мы нашли для «Атмофеста» новую круглогодичную локацию: пока что неухоженный левый берег Городского пруда выше Макаровского моста. Рассчитываем, что с каждым годом территория проведения фестиваля будет расширяться», – написал Орлов.

Руководитель «Атмофеста» Юлия Сорокина написала, что «сады на берегу украсят набережную». «Набережная в природном стиле с постоянным вау-эффектом очень нужна нашему городу», – подчеркнула она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube